Владелец караоке через суд заставил жителя Уральска оплатить счет

Мужчина поет. Иллюстративное фото: pexels.com

Владелец караоке подал в суд на жителя Уральска, который отдохнул в заведении, но не заплатил за счет. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда, передает "Мой город".

В Уральском городском суде №2 было рассмотрено гражданское дело о возмещении материального ущерба.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, житель города отдохнул в караоке, однако платить за развлечение не стал. Сумма по счету составила 62 300 тенге.

В итоге владельцу заведения пришлось обращаться в суд.

Однако во время предварительного слушания стороны пришли к компромиссу и заключили медиативное соглашение. Ответчик согласился выплатить долг, а истец забрал заявление.

Напомним, ранее сообщалось, что актюбинец подал в суд на баню за то, что его не пустили помыться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995159-vladelets-karaoke-cherez-sud-zastavil-zhitelya-uralska-oplatit-schet/