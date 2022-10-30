Жители около 60 многоэтажек в Темиртау остались без отопления

Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Темиртау вчера, 29 октября, произошла авария на ремонтируемом участке тепломагистрали, в результате которой жители 58 многоэтажных домов остались без отопления.

Как передает Telegram-канал "Вечерняя Караганда", 58 многоэтажных домов в Темиртау остались без отопления в связи с аварией, которая произошла 29 октября на ремонтируемом участке тепломагистрали. Из-за неправильной установки опоры выдавило сальник на компенсаторе.

Ситуацию прокомментировали местные власти.

"На 11:00 часов проведены работы по замене сальникового компенсатора. В результате из 58 домов 48 домов удалось перезапитать. Все еще без отопления остаются около 10 домов. На сегодняшний день привлечены все силы и средства, они у нас достаточны.

Принимаем все необходимые меры, чтобы устранить эту внештатную ситуацию в кратчайшие сроки", – сообщил руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау" Ринат Кыдырбеков на официальной Instagram-странице акимата города.

По его словам, в связи неправильной установкой неподвижной опоры работы по тепломагистрали, где произошла авария, не были приняты. Поэтому жители 58 домов микрорайона №6 остались без отопления.

"Руководителю ТОО "Окжетпес-Т" дано поручение не начислять оплату жителям данного района за время отсутствия тепла", – добавил Ринат Кыдырбеков.

Он отметил, что из-за нехватки у подрядной организации своих сотрудников была привлечена дополнительная помощь учреждения АМТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994922-zhiteli-okolo-60-mnogoetazhek-v-temirtau-ostalis-bez-otopleniya/