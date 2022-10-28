Полицейского оштрафовали за нарушение ПДД в Алматинской области

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области был выявлен водитель, нарушивший ПДД, который оказался стражем порядка из Алматы. В отношении него было составлено 4 административных протокола, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДП.

Первоначально видео с нарушителем опубликовали в закрытом Instagram-аккаунте lubiteli_narushat_pdd. Также запись распространилась и в других пабликах.

На кадрах можно заметить автомобиль, который остановили за нарушение ПДД. За рулем оказался человек в форме сотрудника полиции.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, в отношении сотрудника полиции города Алматы нарушившего правила дорожного движения составлено 4 административных протокола:

часть 1 статьи 602 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами.

часть 2 статьи 590 КоАП РК – Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке.

часть 2 статьи 596 КоАП РК – Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней.

часть 2 статьи 230 КоАП РК – Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования.

Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, перечисленные выше правонарушения наказываются, соответственно, предупреждением или штрафом в размере 3 МРП (9,1 тыс. тенге), штрафом в размере 10 МРП (30,6 тыс. тенге), штрафом в размере 15 МРП (45,9 тыс. тенге) и штрафом в размере 160 МРП (490 тыс. тенге) для должностных лиц.

Таким образом, максимальный штраф, который может грозить нарушителю – 575,8 тыс. тенге.

"Отметим, что указанный факт был доведен до личного состава для пресечения повтора подобных инцидентов", – подчеркнули полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994826-politseyskogo-oshtrafovali-za-narushenie-pdd-v-almatinskoy-oblasti/