Лошадей, разгуливающих по Алматы, сняли на видео

Лошади, разгуливающие по Алматы. Кадр из видео: t.me/egovpress

Жители Алматы засняли на видео лошадей, гуляющих в одном из районов города. Животные якобы создавали аварийные ситуации на дорогах. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции южной столицы.

Видеоролик был опубликован в Telegram EGov.Press. Автор ролика утверждает, что лошади бродят по улицам одного из районов Алматы уже вторые сутки и создают аварийную ситуацию.

В полиции города сообщили, что хозяина животных привлекли к административной ответственности и провели беседу о недопущении в будущем подобных нарушений.

"Департамент полиции города Алматы информирует, что по данному факту Управлением полиции Наурызбайского района хозяин животных привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 505 КРКобАП. Также проведена беседа о недопущении аналогичных нарушений впредь", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе полиции.

Ранее астанчане запечатлели на фото и видео прилетевших в Ботанический сад столицы лебедей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994778-loshadey-razgulivayuschih-po-almaty-snyali-na-video/