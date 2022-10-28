Лошадей, разгуливающих по Алматы, сняли на видео
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Жители Алматы засняли на видео лошадей, гуляющих в одном из районов города. Животные якобы создавали аварийные ситуации на дорогах. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции южной столицы.
Видеоролик был опубликован в Telegram EGov.Press. Автор ролика утверждает, что лошади бродят по улицам одного из районов Алматы уже вторые сутки и создают аварийную ситуацию.
В полиции города сообщили, что хозяина животных привлекли к административной ответственности и провели беседу о недопущении в будущем подобных нарушений.
"Департамент полиции города Алматы информирует, что по данному факту Управлением полиции Наурызбайского района хозяин животных привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 505 КРКобАП. Также проведена беседа о недопущении аналогичных нарушений впредь", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе полиции.
Ранее астанчане запечатлели на фото и видео прилетевших в Ботанический сад столицы лебедей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994778-loshadey-razgulivayuschih-po-almaty-snyali-na-video/