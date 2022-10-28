За погром в детском саду в Атырауской области расплатились родители школьников

Погром. Кадр из видео: instagram.com/gulmir_ktk

Оштрафованы родители школьников, которые разгромили детский сад в городе Кульсары. Об этом сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, передает "Ак Жайык".

Дело рассматривалось в суде по делам несовершеннолетних Атырауской области. Родителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 127 КоАП РК).

По данным областного суда, они признали вину и попросили назначить минимальный штраф.

"При признании вины суд вправе сократить сумму административного штрафа на 30%. Учитывая характер правонарушения, личность законных представителей, их поведение до и после совершения правонарушения, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд подвергнул их административному взысканию в виде штрафа в размере 21 441 тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Постановление суда пока еще не вступило в законную силу. Администрация детского сада имеет право потребовать возмещения причиненного материального ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что шесть учеников 6-7 классов пробрались в детсад, побили дверные стекла, разбросали цветы, мебель, игрушки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994777-za-pogrom-v-detskom-sadu-v-atyrauskoy-oblasti-rasplatilis-roditeli-shkolnikov/