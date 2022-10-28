Людей эвакуировали из-за падения обломка космического корабля в Улытауской области (видео)

Обломок. Кадр из видео: instagram.com/etozhez

Обломок космического корабля упал в степи в Жанааркинском районе Улытауской области. Из-за этого эвакуировали жителей близлежащей зимовки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Жанааркинского района.

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлен обломок космического корабля. По словам автора, он упал недалеко от села Орынбай. Люди опасаются, что это может быть опасно для здоровья граждан и экологии.

"Одна из ступеней ракеты упала в Жанааркинском районе недалеко от села Орынбай. Хорошо, хоть никому не на голову", - говорится в подписи к видео.

В пресс-службе акимата Жанааркинского района рассказали подробности падения обломка корабля. В ведомстве отметили, что он не несет опасности и уже вывезен.

"Это фрагмент грузового космического корабля "Прогресс МС-21". Он упал в 25 км от населенного пункта Орынбай. Были эвакуированы жители близлежащей зимовки. Жителей села Орынбай не эвакуировали.

Специалисты "Роскосмоса" заранее знали дату, время полета космического корабля и определили место обрушения фрагмента. Ими создана специальная группа оперативного реагирования, которая охраняла место. Обломки первой ступени космического корабля уже вывезены, они не представляют опасности", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994760-lyudey-evakuirovali-iz-za-padeniya-oblomka-kosmicheskogo-korablya-v-ulytauskoy-oblasti-video/