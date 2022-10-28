Актау "поплыл" из-за сильного дождя (фото)

Улица. Фото: instagram.com/aktau_akimat

Несколько улиц подтопило в Актау из-за сильного дождя. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, производится откачка воды. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 октября, в Актау осадки ожидались в первой половине дня.

В связи с этим коммунальные службы были приведены в режим повышенной готовности, началась работа по откачке дождевых вод на наиболее проблемных участках автомобильных дорог.

В акимате рассказали, что утром откачали 728 куб. м. воды. Подтопленными оказались ряд улиц. В частности, возле здания "Халык Арена", ТЦ Ak kala mall, в 16 микрорайоне в ЖК "Инара", в 19 микрорайоне, где дом №1, дорога в 14 микрорайоне и другие.

Было задействовано 60 дорожных рабочих, еще 8 сотрудников ДЧС, а также мотопомпы, ассенизатор, "ГАЗели".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994742-aktau-poplyl-iz-za-silnogo-dozhdya-foto/