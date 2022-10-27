Замерзающих мужчин нашли в безлюдной местности в Костанайской области (видео)

Дорога в снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчины в сильный снегопад ушли пасти скот и пропали в Костанайской области. Их удалось отыскать в 40 км от населенного пункта, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, 26 октября в 18.50 часов на пульт "102" отдела полиции Карасуского района поступило сообщение о том, что в селе Новопавловка пропали мужчины в возрасте 46 и 57 лет.

Несмотря на плохую видимость и сильный снегопад, они ушли пасти скот и не вернулись. Оба работают пастухами в одном из ТОО. В табуне насчитывается 165 голов скота.

Стражи порядка и сотрудники предприятия начали поисковые мероприятия. Был установлен путь передвижения пастухов и скота.

Замерзающих мужчин нашли в 40 км от села Новопавловка. Из-за плохих погодных условий они потеряли ориентир и заблудились. Им оказали медицинскую помощь. Скот возвращен владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994550-zamerzayuschih-muzhchin-nashli-v-bezlyudnoy-mestnosti-v-kostanayskoy-oblasti-video/