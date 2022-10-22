Девять дорог в двух регионах Казахстана закрыли из-за сильного снегопада
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В связи с обильным снегопадом в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях закрыты в общей сложности девять участков дорог, передает Telegram-канал пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол".
В связи с обильными осадками в виде снега с 22:30 в Акмолинской области закрыты выезды из Кокшетау и следующие участки дорог:
- Астана - Петропавловск с 304 по 341 километр;
- Кокшетау - Рузаевка с 0 по 61 километр;
- объезд города Кокшетау - 0-18 км;
- Кокшетау - Омск со 2 по 50 километр;
- Кокшетау - Атбасар с 0 по 48 километр;
- Астана - Петропавловск 231-304 км (участок от Щучинска до Кокшетау).
Для оперативной уборки снега на линии работают 18 единиц специальной техники.
Сообщается также, в Северо-Казахстанской области из-за снегопада с 22:50 закрыты участки дорог:
- Астана - Петропавловск с 341 по 392 километр (граница Акмолинской области - село Рощинское);
- Кокшетау - Рузаевка с 61 по 196 километр (граница Акмолинской области - село Рузаевка);
- Кокшетау - Омск с 50 по 85 километр (граница Акмолинской области - село Чкалова).
Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения также показал, как выглядят закрытые участки дорог.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994044-devyat-dorog-v-dvuh-regionah-kazahstana-zakryli-iz-za-silnogo-snegopada/