Жительница Шымкента доверилась знакомой и лишилась 5 млн тенге

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Шымкента обратилась в полицию после того, как лишилась пяти миллионов тенге, доверившись знакомой девушке, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Заявление поступило в Управление полиции Каратауского района.

По словам потерпевшей, знакомая, которая работает в одном из крупных торговых центров города, пообещала предоставить ей товары по оптовой цене. При этом, по заявлениям девушки, она отдала той пять миллионов тенге.

Вскоре полицейскими на территории города была задержана 24-летняя девушка.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК "Мошенничество" в Едином реестре досудебных расследований. Проводятся следственные действия.

Напомним, жительница Туркестана пожаловалась в полицию, когда лишилась 3,6 млн тенге, доверившись малознакомой женщине. Последняя пообещала ей помочь в получении госсубсидий. Личность подозреваемой была установлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994005-zhitelnitsa-shymkenta-doverilas-znakomoy-i-lishilas-5-mln-tenge/