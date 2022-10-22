Жительница Атырау пожаловалась омбудсмену на выбросы АНПЗ

Заводы. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Атырау написала письмо Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой с жалобой на аномальные выбросы в воздух, которые привели к росту количества больных бронхиальной астмой и аллергией, об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

"Невозможно открыть окна ни днем, ни ночью! Скачала приложение air.kz и теперь не только чувствую носом этот запах, но и вижу обоснованные подтверждения факта выбросов в приложении!

Выбросы, горение камышей, обострения болезней и новые болезни жителей Атырау. Так что именно произошло при последней смене власти в городе? Почему увеличилась частота и доза выбросов? Почему все стало настолько плохо?

Даже при закрытых окнах весь дом пропитан воздухом с выбросами. В городе возросло количество больных бронхиальной астмой и аллергией. Очень много детей страдает. Аллергия неясной этиологии. Многие знают, что если выехать за пределы нашего города, аллергию как рукой снимает… Пожалуйста, остановите этот беспредел", – написала жительница Атырау.

Женщина отметила, что она неоднократно обращалась в местные исполнительные органы, но никаких конкретных мер по данному факту не было предпринято.

Национальный центр по правам человека обратился с запросом в Минэкологии, где подтвердили, что в регионе имеются проблемы с воздухом из-за выбросов с АНПЗ.

"Сообщается, что основными источниками выбросов сероводорода являются поля испарения "Тухлая Балка" (АНПЗ), "Квадрат" и другие. В целях устранения подобных проблем принят ряд мероприятий и составлена дорожная карта. Также в рамках принимаемых мер Атырауским нефтеперерабатывающим заводом запланировано сократить источники выбросов и снизить выбросы, загрязняющих веществ до 25%", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, проверка показала, что на территории города Атырау и области превышен выброс оксида углерода, оксида азота, диоксида азота. В Минэкологии отметили, что за установленные нарушения к ответственности привлекли соответствующее предприятие.

Ранее в Актюбинской области более 250 свалок нашли по снимкам со спутника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993945-zhitelnitsa-atyrau-pozhalovalas-ombudsmenu-na-vybrosy-anpz/