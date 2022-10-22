Весело отметил день рождения: астанчанина задержали за разбитый монитор в лифте (видео)

Разбитый монитор в лифте. фото: polisia.kz

В социальных сетях распространилось видео, где молодой человек разбивает монитор, установленный в кабине лифта. Полицейские задержали злоумышленника, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Стражами порядка УП района Сарыарка ДП города Астаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний житель города.

"Хулиганские действия парня попали в объектив камер компании SafeLift. Установлено, что нарушитель с приятелями, весело отметив день рождения, зашел в лифт одного из столичных ЖК по проспекту Сарыарка. Там именинник из хулиганских побуждений разбил экран монитора", – рассказали в ведомстве.

В полиции сообщили, что это не первый факт нарушения им общественного порядка: так, ранее в баре по улице Байтурсынова между посетителями произошла драка – по данному факту парень был привлечен к административной ответственности.

Как отметили в ведомстве, за повторное совершение правонарушения возбуждено административное производство по части 2 статьи 434 КРКоАП. Решением суда нарушитель был арестован на семь суток.

Ранее карагандинцы сняли на видео, как водитель автобуса во время управления транспортом говорит по телефону. В полиции сообщили, что нарушителя привлекут к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993939-veselo-otmetil-den-rozhdeniya-astanchanina-zaderzhali-za-razbityy-monitor-v-lifte/