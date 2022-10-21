Водитель автобуса попал на видео во время разговора по телефону в Караганде

Водитель. Кадр из видео: instagram.com/ekar.kz

Карагандинцы сняли на видео, как водитель автобуса во время управления транспортом говорит по телефону. В Telegram-канале пресс-службы МВД РК сообщили, что нарушителя привлекут к ответственности.

В полиции прокомментировали видеоролик, опубликованный в Instagram-паблике ekar.kz.

На кадрах видео можно увидеть, как водитель автобуса во время управления транспортом говорит по телефону. При этом он не пристегнут и находится в полулежачем состоянии.

Как сообщили в ведомстве, стражи порядка установили нарушителя, им оказался 30-летний житель Караганды.

"В отношении водителя общественного транспорта составлено два протокола по части 1 статьи 591 (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией) и части 3 статьи 593 (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) КРКобАП", – рассказали в полиции.

Ранее в Караганде на видео сняли другого водителя автобуса, который вел переписку по телефону во время движения транспорта. В полиции сообщили, что его привлекут к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993828-voditel-avtobusa-popal-na-video-vo-vremya-razgovora-po-telefonu-v-karagande/