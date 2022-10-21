Спасатели достали котенка из дымохода в здании школы в Актау

Спасенный котенок. Фото: Lada.kz

Котенок застрял в дымоходе в здании школы в 13-м микрорайоне Актау. На помощь малышу пришли спасатели, которые сумели спасти животному жизнь.

Как пишет местное издание "Лада", инцидент произошел утром 20 октября.

Работники и учащиеся школы № 17 в 13 микрорайоне услышали жалобное мяуканье за стеной помещения и обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на место специалисты установили, что котенок застрял в дымоходе в помещении туалета учебного заведения.

Котенка осторожно вытащили из дымохода и передали сотрудникам учреждения.

Корреспонденты отметили, что спасателям часто приходится заниматься спасением животных - за несколько дней до инцидента в школе сотрудники ведомства спасали кота, который залез на дерево.

Напомним, на днях спасатели ВКО вытащили из скважины породистого щенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993686-spasateli-dostali-kotenka-iz-dymohoda-v-zdanii-shkoly-v-aktau/