Пьяного мужчину с электронной сигаретой задержали в аэропорту Астаны

Международный аэропорт Астаны. Фото: polisia.kz

Сотрудники транспортной полиции задержали в Международном аэропорту Астаны пьяного мужчину, который курил электронную сигарету в терминале аэропорта, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Также сообщается, что 29-летний астанчанин не реагировал на замечания полицейских, а при проверке вел себя агрессивно. Вдобавок не подчинялся законным требованиям представителей власти, когда был доставлен в комнату полиции, тем самым оказав неповиновение.

У задержанного выявили алкогольное опьянение легкой степени.

"В отношении задержанного составлены сразу три административных протокола по ч. 1 ст. 440 КРКоАП "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, по ч. 1 ст. 441 КРКоАП “Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством РК он установлен” и по ч. 1 ст. 667 КРКоАП “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа”, и наложен штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге – прим. ред.).

Материалы по неповиновению направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны для принятия процессуального решения", – рассказала официальный представитель Департамента полиции на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993660-pyanogo-muzhchinu-s-elektronnoy-sigaretoy-zaderzhali-v-aeroportu-astany/