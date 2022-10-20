Тайные комнаты и бильярд: на видео из кабинета главы завода в Семее отреагировал Антикор

Бильярдный стол в кабинете. Кадр из видео: tiktok.com/@userdyfjcz88lq

В Сети распространилось скандальное видео из шикарного кабинета директора АО "Семипалатинский машиностроительный завод". Тем не менее, задолженности и убытки предприятия составили почти 5 млрд тенге, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Вчера в Сети появилась видеозапись, сделанная в кабинете директора АО "Семипалатинский машиностроительный завод". На кадрах можно заметить, что кабинет обставлен дорогой мебелью, а за дверьми шкафов скрываются потайные комнаты с душевой и бильярдным столом.

"Видеозапись произведена руководителем АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" Абдрахмановым Т.К. Последняя является материнской организацией для завода", – сообщили представители Антикоррупционной службы.

Так, по информации, предоставленной нацкомпанией "Казахстан инжиниринг", накопленный убыток предприятия с 2015 года составляет около 1,9 млрд тенге, а рост кредиторской задолженности достиг более 3 млрд тенге.

"С февраля этого года решением суда в отношении завода применена процедура реабилитации сроком на 5 лет.

По решению комитета кредиторов с 25 октября текущего года на заводе начинается аудиторская проверка", – говорится в сообщении.

Тем не менее пока никаких материалов и обращений в Антикоррупционную службу по данным фактам не поступало.

"При этом, уголовные правонарушения, связанные с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности Cлужбы экономических расследований", – добавили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993640-taynye-komnaty-i-bilyard-video-iz-kabineta-glavy-zavoda-v-semee-prokommentiroval-antikor/