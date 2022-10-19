Ремонтников, которые заасфальтировали рельсы в Уштобе, оштрафовали

Железнодорожный переезд в Уштобе. Фото: instagram.com/ushtobeqz

Полиция оштрафовала дорожную организацию в Уштобе, которая уложила асфальт поверх железнодорожных рельс. Перекрытый ранее подъездной путь к угольным складам уже восстановлен, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетысуской области.

Ранее в Сети появились кадры с заасфальтированным железнодорожным переездом. Рельсы оказались под слоем асфальта, закрыв подъезд вагонов к угольным складам.

Сообщается, что полицейские изучили публикации в соцсетях и прибыли на место нарушения.

"Сотрудники ОДТИ (отдел дорожно-технической инспекции) Управления административной полиции осуществили выезд на место и подтвердили факт нарушения. Выяснилось, что в ходе ремонтных работ был перекрыт подъезд вагонов к угольным складам.

Дорожная организация, которая производила на указанном участке ремонтные работы и допустила нарушение, привлечена к ответственности", – рассказали в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Отмечается, что по факту составлен административный протокол, предусмотренный статьей 631 КРКоАП "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений".

Стражи порядка подчеркнули, что сейчас железнодорожные подъездные пути к угольным складам восстановлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993451-remontnikov-kotorye-zaasfaltirovali-relsy-v-ushtobe-oshtrafovali/