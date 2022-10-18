Спасатели ВКО вытащили из скважины породистого щенка (видео)

Спасенный щенок. Кадр из видео: ДЧС ВКО

Маленький щенок породы хаски упал в скважину в Глубоковском районе на территории дачного общества "Орленок" в ВКО, на помощь ему пришли спасатели, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Как отметили в ведомстве, писк щенка услышали люди, которые проживают на соседнем участке. Они и обратились к спасателям.

Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО прибыли на место событий. Там они увидели мать попавшего в беду щенка, которая находилась возле скважины, куда ее детеныш и провалился.

Специалисты службы ЧС зацепили пса с помощью петли для отлова для животных и благополучно вытащили его из скважины. Спасательная операция попала на видео.

Напомним, летом застрявших под бетонными плитами щенков спасли в Алтае – спасателям потребовалась помощь спецтехники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993261-spasateli-vko-vytaschili-iz-skvazhiny-porodistogo-schenka-video/