Наказание для нарушающих ПДД пешеходов хотят ужесточить в Казахстане

Пешеходный переход. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампред Комитета адмполиции МВД РК Жандос Мураталиев на брифинге в СЦК рассказал, как планируют дисциплинировать переходящих дорогу в неположенном месте пешеходов, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Мураталиев сообщил, что в Астане и Алматы для пешеходов создаются все условия для безопасного перехода улицы. Однако люди, добавил он, все равно перебегают дорогу в неположенном месте, "даже если в 50 метрах от них будет стоять надземный или подземный пешеходный переход".

"В данном случае мы будем применять, наверное, такие же меры, как и в отношении водителей: если пешеход первый раз нарушил, то будем обходиться предупреждением, во второй раз будем на него накладывать адмштраф, а в третьем и последующих случаях нарушения – применять те меры, которые также не дадут ему с 50-процентной скидкой оплатить штраф", — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что МВД прорабатываются поправки по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой для лиц, имеющих свыше 5 административных правонарушений в течение календарного года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993214-nakazanie-dlya-narushayuschih-pdd-peshehodov-hotyat-uzhestochit-v-kazahstane/