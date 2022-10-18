МВД: В Казахстане не хватает медвытрезвителей и лечебниц от алкоголизма

Кровати в больнице. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МВД на заседании кабмина заявил, что сегодня полицейские вынуждены оформлять людей для принудительного лечения алкоголизма за свой счет, так как медики наркологических учреждений неохотно выносят необходимое решение о госпитализации, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов сообщил, что на сегодня не решен вопрос изоляции "пьяных дебоширов".

"По стране функционирует всего 35 центров временной адаптации и детоксикации – в народе "медвытрезвители", на 778 койко-мест. Этого крайне мало.

К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими в них были доставлены 7 тыс. правонарушителей. Из них помещены 5 тыс. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау его вообще нет", – подчеркнул министр.

Для решения проблемы, по его словам, необходимы в целом по стране еще 32 таких учреждения на 594 койко-места.

Аналогичные проблемы, добавил глава МВД, с нехваткой койко-мест для принудительного лечения хронических алкоголиков. К этому часу всего по стране функционирует 20 специализированных наркологических учреждений принудительного лечения. На сегодня имеется потребность в дополнительных 11 подобных медучреждениях.

При этом сама процедура направления в них граждан крайне забюрократизирована, считает министр.

"Медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую – за счет собственных средств. Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждения", – заявил Ахметжанов.

По данным МВД, судами рассмотрено 4 тыс. материалов о принудительном лечении. Из них госпитализированы только 72%, или 2 744 человек.

Ранее глава Министерства внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, кто чаще всего совершает бытовое насилие в семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993173-mvd-v-kazahstane-ne-hvataet-medvytrezviteley-i-lechebnits-ot-alkogolizma/