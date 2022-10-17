Свыше 300 раз полицейские выезжали к одному дому в Алматы

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров на встрече с общественностью Медеуского района рассказал о доме, куда с начала года свыше 300 раз выезжали полицейские, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Там, по его словам, расположено девять увеселительных заведений.

"Это проблема на самом деле набила оскомину. От жителей близлежащих домов, уставших от ночного шума, поступают многочисленные жалобы. С начала года на пульт “102” поступило более 300 сигналов, на которые незамедлительно реагируют патрульная полиция и участковые инспекторы.

В результате принятых мер за различные правонарушения 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений привлечен к ответственности. В частности, 134 раза за нарушения тишины, 70 – за мелкое хулиганство, 324 – за распитие алкогольных напитков, 132 – за курение в неустановленном месте, 156 раз за нарушение правил благоустройства города, 42 – за загрязнение мест общего пользования", - отметил Заппаров.

По его информации, руководителям этих заведений направлены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и административных правонарушений.

Также главный полицейский города подчеркнул, что всякий раз, как фиксируется факт нарушения тишины после 23:00 часов, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки.

Он также отметил, что с начала этого года на территории этих увеселительных заведений зарегистрировано 7 преступлений: 4 кражи, 1 грабеж, 1 хулиганство, 1 факт нанесения телесных повреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993019-svyshe-300-raz-politseyskie-vyezzhali-k-odnomu-domu-v-almaty/