Дожди, туманы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана
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В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 17 октября. Актуальный прогноз погоды появился на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".
Усиление ветра завтра ожидается на севере и востоке Северо-Казахстанской области, а также в областном центре - Петропавловске. Синоптики предупреждают о порывах метра до 15-20 м/с.
В горах Туркестанской области в понедельник прогнозируют сильный дождь, а на севере и в горных районах области - ветер скоростью до 15-20 м/с.
На севере Павлодарской области ожидается туман, днем на севере и востоке области - усиление ветра до 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере Актюбинской области и в Актобе ожидается туман.
Туман прогнозируют синоптики также в Уральске и на западе и севере ЗКО.
В горных районах Алматинской области в понедельник также ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.
В районе Алакольских озер в Жетысуской области порывы ветра завтра будут достигать скорости до 23-28 метров в секунду.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992956-dozhdi-tumany-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/