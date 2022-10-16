Дожди, туманы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Пешеходный переход. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 17 октября. Актуальный прогноз погоды появился на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Усиление ветра завтра ожидается на севере и востоке Северо-Казахстанской области, а также в областном центре - Петропавловске. Синоптики предупреждают о порывах метра до 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области в понедельник прогнозируют сильный дождь, а на севере и в горных районах области - ветер скоростью до 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается туман, днем на севере и востоке области - усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области и в Актобе ожидается туман.

Туман прогнозируют синоптики также в Уральске и на западе и севере ЗКО.

В горных районах Алматинской области в понедельник также ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.

В районе Алакольских озер в Жетысуской области порывы ветра завтра будут достигать скорости до 23-28 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992956-dozhdi-tumany-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/