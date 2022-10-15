Подозреваемого в краже скрипки подростка задержали в Астане

Футляр для скрипки. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница столицы обратилась в полицию, сообщив, что в автобусе у нее похитили скрипку стоимостью 150 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

В столичном департаменте сообщили, что камера видеонаблюдения, установленная в автобусе, зафиксировала момент кражи.

"Воришка воспользовался тем, что футляр с инструментом стоит на полу и девушка не обращает на него внимания. Во время остановки подросток взял футляр и вышел из автобуса", – говорится в пресс-релизе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по камерам видеонаблюдения отследили и задержали 17-летнего жителя Астаны. Подростка полицейские передали родителям.

Как отметили в ведомстве, похищенная скрипка также была возвращена владелице. Подозреваемый в краже дал признательные показания. Проводится досудебное расследование. Несовершеннолетний взят на контроль сотрудниками ювенальной полиции.

Ранее родителей подростков оштрафовали за повторение эксперимента из TikTok в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992875-podozrevaemogo-v-krazhe-skripki-podrostka-zaderzhali-v-astane/