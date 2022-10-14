Ущерб на сумму более 1 млрд тенге ежемесячно наносят интернет-преступники казахстанцам

Интернет-мошенничество. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ущерб, который наносят казахстанцам интернет-преступники, составляет более миллиарда тенге в месяц. А количество совершаемых кибер-мошенничеств растет из года в год, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом рассказали во время международной конференции, посвященной проблемам выявления и раскрытия интернет-мошенничеств, которая прошла в Академии МВД им. М. Есбулатова.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акцентировать внимание на работе по противодействию интернет-мошенничеству. Как рассказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, количество преступлений, связанных с интернет-ресурсами, растет.

К примеру, если до пандемии, в 2019 году это цифра составляла 7 тысяч преступлений в год, то сейчас она составляет уже 16 тысяч ежегодно.

"Угроза для наших граждан и в целом для страны из года в год растет. Наше министерство уделяет особое внимание обучению наших сотрудников, обмену информацией, а также внедрению практики научно-обоснованных методов борьбы с преступностью", - рассказал Адилов во время конференции.

Конференция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он отметил, что в сентябре этого года в Академии была открыта кибер-лаборатория, оснащенная современной техникой, которая позволит собирать и анализировать информацию для дальнейшей обработки. Это поможет полицейским раскрывать преступления, связанные с интернет-мошенничеством.

Кроме того, немалую долю занимают телефонные мошенничества с подменой номеров. В ближайшее время трафик сменных номеров будет заблокирован, что позволит снизить общее количество случаев подмены номеров на 20-25%, рассказал замначальника департамента криминальной полиции МВД РК Арман Оразалиев.

Он отметил, что, несмотря на регулярные предупреждения граждан об опасности предоставления личных данных посторонним лицам, казахстанцы продолжают попадаться на удочку интернет- и телефонных мошенников. Таким образом, ежемесячный ущерб, который злоумышленники наносят жителям страны, составляет сумму более 1 млрд тенге.

Он привел недавний пример, когда мошенники завладели средствами потерпевшего на 125 млн тенге. Оразалиев подчеркнул, что злоумышленники постоянно изобретают новые способы обмана граждан, придумывая противодействие на каждое действие полиции. По мнению полицейского, нужно быть на два шага впереди мошенников, чтобы уберечь казахстанцев от возможных рисков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992756-uscherb-na-summu-bolee-1-mlrd-tenge-ezhemesyachno-nanosyat-internet-prestupniki-kazahstantsam/