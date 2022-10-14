"Скрывался более 3 лет": нигерийцу купили авиабилеты и выдворили из Казахстана

Иностранец в аэропорту. Фото: ДП Костанайской области

Гражданина Нигерии, который скрывался от полиции более трех лет, задержали в Костанайской области. Иностранцу купили билеты на самолет и принудительно выдворили из страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, гражданин Нигерии скрывался от органов внутренних дел более трех лет. На протяжении этого времени иностранец не исполнял решение суда о выдворении за пределы страны и проживал в разных городах Казахстана.

Специализированным судом по административным правонарушениям Костаная к нему санкционированы меры превентивного ограничения свободы передвижения.

Мужчина был помещен в специальный приемник для дальнейшего принудительного выдворения.

"Предусмотренными средствами из областного бюджета приобретены билеты авиасообщением Алматы-Доха (столица Катара). Полицейские сопроводили иностранного правонарушителя до аэропорта Алматы", - рассказал начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.

Стражи порядка добавили, что Доха - это транзитный город, откуда иностранец полетит дальше. Теперь в течение 5 лет ему запрещен въезд в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992697-skryvalsya-bolee-3-let-nigeriytsu-kupili-aviabilety-i-vydvorili-iz-kazahstana/