Туши пяти мертвых сайгаков с рогами нашли в ЗКО

Сайгаки. Иллюстративное фото: instagram.com/sakendildakhmet

В Западно-Казахстанской области обнаружили туши пяти мертвых сайгаков. Причину смерти животных выясняют, сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы министерства экологии РК.

По данным ведомства, 13 октября инспекторами Охотзоопрома были найдены две тушки сайгаков с рогами в местности Конырат и три тушки сайгаков в местности Жигер Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

"На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков, после чего тушки были уничтожены на территории скотомогильника", – говорится в сообщении.

Напомним, министр экологии, геологии и природных ресурсов сообщил, что вопрос касательно популяции сайгаков в Казахстане пока не решен – прийти к какому-то способу контроля их количества планируют до конца октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992651-tushi-pyati-mertvyh-saygakov-s-rogami-nashli-v-zko/