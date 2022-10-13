Досаев: У нас 56 базаров, которые не должны находиться в черте города

Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района сообщил, что авторынок в городе проверят на соответствие видам деятельности. Кроме того, в мегаполисе немало рынков, которые не должны находиться в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Досаева попросили перенести авторынок Car City за город, так как приезжающие на рынок автовладельцы зачастую паркуют свои машины во дворах близлежащих домов.

"У нас 56 базаров по всему городу, которые, по идее, не должны находиться в черте города. Это проблема, над которой мы работаем, но решить ее непросто. Первое, с чем сталкиваемся, – права собственности.

Акты собственности на землю, к сожалению, выданы, и давно. И если переносить любой объект, нужно иметь место, куда перенести, кроме того, собственнику нужно предложить что-то вместо", — ответил аким.

Он отметил, что это не означает, что сделать ничего нельзя.

"Есть факты нецелевого использования арендованных участков. Например, СТО и другие постройки под линиями электропередачи. Это незаконно. Можно и нужно убирать. По видам деятельности тоже нужно разобраться: что законно, что незаконно, что можно, что нельзя. Давайте, начнем с малого и приведем в порядок", — сообщил аким.

Он поручил акиму района вместе с прокуратурой заняться этим вопросом.

Ранее аким рассказывал, что в Алматы появится парковка возле строящейся станции метро "Калкаман".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992555-dosaev-u-nas-56-bazarov-kotorye-ne-dolzhny-nahoditsya-v-cherte-goroda/