Генпрокурор поручил проверить сведения о передаче земель Медеуского парка под застройку

Берик Асылов. Фото: sko.prokuror.gov.kz

Генеральный прокурор РК Берик Асылов поручил проверить сведения о передаче земель Медеуского природного парка под жилищную застройку. Об этом он сообщил в .

"Поручил прокурору Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка. В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц", - написал Асылов.

Напомним, лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев опубликовал депутатский запрос генпрокурору Казахстана Берику Асылову с просьбой проверить информацию о передаче под жилищную застройку земель Медеуского государственного парка.

В своем запросе члены партии ссылаются на пост, опубликованный известным юристом Бакытжаном Базарбеком.

Отмечается, что произошло это, когда акимом Алматы был Бакытжан Сагинтаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992351-genprokuror-poruchil-proverit-svedeniya-o-peredache-zemel-medeuskogo-parka-pod-zastroyku/