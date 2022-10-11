Опрос NUR.KZ: используете ли вы наличные деньги?

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанцы уже почти отвыкли от наличных денег – многие пользуются переводами, карточками или сервисами бесконтактной оплаты. Это очень удобные способы для проведения денежной операции, передает корреспондент NUR.KZ.

Тем не менее, наличные деньги все еще не ушли в небытие, более того, недавно, например, была выпущена новая 20-тысячная купюра. Отказаться от привычных бумажных банкнот готовы не все.

Между тем, эксперты выяснили, что доля наличных денег при финансовых операциях в Казахстане уменьшается.

Мы решили узнать, какой вид оплаты чаще всего используют наши читатели – наличными деньгами или безналичным расчетом?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992104-opros-nurkz-ispolzuete-li-vy-nalichnye-dengi/