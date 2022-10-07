Спасатели Шымкента помогли освободить ногу провалившейся в яму женщине

Спасатели помогают женщине выбраться из ямы. Фото: otyrar.kz

В Шымкенте посреди дня 59-летняя женщина не заметила на остановке яму и провалилась в нее ногой. Спасатели приехали на место инцидента и вызволили пострадавшую, передает "Отырар".

Сообщается, что инцидент произошел в среду, 5 октября, на остановке возле школы. Женщина не заметила яму и провалилась ногой в расщелину бетонного асфальта. Самостоятельно 59-летняя пострадавшая выбраться не смогла, на место происшествия были вызваны спасатели.

"Спасатели, используя специальные аварийно-гидравлические спасательные средства Holmatra, разбили бетон и освободили ногу пострадавшей женщине. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали необходимую медицинскую помощь", – сообщили в ДЧС Шымкента.

Ранее в Караганде "хрустальный" студент упал в первый день своего обучения из-за отсутствия перил на лестнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991638-spasateli-shymkenta-pomogli-osvobodit-nogu-provalivsheysya-v-yamu-zhenschine/