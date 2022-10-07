Ребенка в одном подгузнике нашли ночью на улице в Семее

Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Семея поздней ночью обнаружил на улице маленького ребенка в одном подгузнике. Полицейские нашли родителей девочки и привлекли их к ответственности.

О произошедшем сообщает Instagram-страница fcity.

Как рассказали авторы поста, инцидент произошел около 00:10. Детский хирург Нурайдар Толеугазинов ехал домой и увидел на улице ребенка 3-5 лет в одном подгузнике.

"Он немедля привез ее в больницу для осмотра, и тем самым спас от обморожения. Как выяснилось, у ребенка задержка психического развития", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в Департаменте полиции Абайской области. Комментарий появился в Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

Сотрудники ювенальной полиции уже проверили семью девочки. Отмечается, что семья благополучная.

"Исследуя хронологию выхода ребенка на улицу, было установлено, что мама уложила ребенка спать и сама легла отдыхать. Исчезновение ребенка из дома обнаружил отец, который вернулся домой в позднее время, он же незамедлительно обратился на канал 102. В тот момент ребенок был уже помещен в Дом малютки", - рассказали подробности в областном департаменте полиции.

В итоге отца малышки привлекли к административной ответственности по статье 442 КоАП РК "Нахождение несовершеннолетнего вне жилища без сопровождения законных представителей".

"Руководство областного департамента полиции выражает благодарность Нурайдар Толеугазинову за активную гражданскую позицию", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991545-rebenka-v-odnom-podguznike-nashli-nochyu-na-ulitse-v-semee/