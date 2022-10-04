"Цифра очень маленькая": глава МВД о получении россиянами гражданства Казахстана

Паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава министерства внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах кабмина рассказал, сколько россиян желает получить гражданство Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ахметжанов сообщил, что соответствующие цифры маленькие.

"Цифра очень маленькая: всего 68 заявлений на получение гражданства Казахстана. Есть определенные процедуры для получения, они будут проходить их", – добавил глава МВД.

При этом он заявил, что данные заявителей будут проверять на участие в определенных деструктивных течениях и группах.

"Конечно, все на контроле. Если будут такие случаи, конечно, будут приниматься соответствующие меры", – заверил Ахметжанов.

Ранее глава МВД рассказал, что на сегодняшний день более 200 тысяч граждан России въехало в Казахстан, а выехало из страны – 147 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990965-tsifra-ochen-malenkaya-glava-mvd-o-poluchenii-rossiyanami-grazhdanstva-kazahstana/