"Как мать, не могу смириться": 4-месячная девочка из Семея может умереть без операции в Турции

Медина. Фото: из личного архива

4-месячная Медина с самого рождения борется за свою жизнь, если не сказать больше: ребенок родился раньше срока и уже имеет множество диагнозов. Но сейчас Медине требуется операция, которая может спасти малышку, однако она стоит больших для семьи денег, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я родила дочь на сроке 35 недель. Роды начались раньше времени, ребенок недоношенный. Медина родилась весом 2 кг. При рождении ей поставили диагноз "атрезия пищевода". Через три дня ей сделали операцию в роддоме. Медина после наркоза пришла в себя через шесть дней.

Операция сделана была неправильно, из-за этого трубка в желудке загноилась. Состояние у дочки ухудшилось. Из роддома нас забрали в Астану в "Центр матери и ребенка", где сделали вторую операцию. После нее дочери стало лучше", — говорит мама ребенка Салтанат Ахметова.

По ее словам, девочка до сих пор не набирает вес - он составляет 2700 грамм. Медина сама не может дышать, нуждается в кислородном аппарате. Кроме того, ей поставили диагноз "врожденная аномалия сердечной перегородки ВПС, цитомегаловирусная инфекция, почечная болезнь".

"Врачи говорили, что ребенок не выживет и надеяться на улучшение не стоит. А если и выживет, то долго не проживет. Однако я, как мать, не могу смириться, веря, что дочь будет жить.

Мы связались с турецкой клиникой в городе Стамбуле - VM Medical park Florya Hospital, поговорили с врачами, показали выписки, и они сказали, что проводят такие операции. Нам дали надежду на спасение нашей дочери, но сумма операции огромная для нашей семьи.

Клиника выставила нам счет в 20 100 долларов. У нас нет таких финансовых возможностей, поэтому обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам за помощью. Помогите собрать нужную сумму для нашей Медины", — говорит женщина.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 0480 3751

Тел.: +7 775 133 83 72, Жаркын Р. (папа Медины)

Halyk bank: 4405 6397 9808 7019

Jusan bank: 5395 4544 2166 2884

Контакты:

Тел.: +7 778 248 78 51, Салтанат (мама)

+7 775 133 83 72 Жаркын (папа)

Instagram: @help_medina_turkey

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990913-kak-mat-ne-mogu-smiritsya-4-mesyachnaya-devochka-iz-semeya-mozhet-umeret-bez-operatsii-v-turtsii/