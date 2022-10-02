Аймагамбетов обратился к казахстанским учителям

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана с профессиональным праздником. В своем официальном Telegram-канале он обратился ко всем педагогам страны.

По словам главы ведомства, учитель - это не только профессия, но и призвание, просветительская миссия.

"Каждый день вы передаете детям знания, помогаете раскрыть их таланты, поддерживаете детей и прививаете правильные ценности. Сегодня система образования – это огромная отрасль, в которой трудятся около 500 тысяч наших педагогов", - отметил он.

Министр напомнил, что в 2019 году был принят закон "О статусе педагога", который создал условия для освобождения педагогов от излишней отчетности, несвойственных функций.

"Введены новые и увеличены действующие доплаты за квалификационную категорию, степень магистра, за классное руководство, проверку тетрадей и др. Также благодаря решениям главы государства уже несколько лет ежегодно зарплата педагогов повышается на 25 %.В этом году мы учредили специальную награду всем педагогам, работающим более 25 лет, потому что такая верность профессии достойна особого отношения и поддержки.Мы приняли решение освободить от сдачи НКТ педагогов, имеющих педстаж более 30 лет, для получения категорий и ежемесячных доплат", написал Аймагамбетов.

Он также напомнил, что с сентября подавляющее большинство школ страны перешли на пятидневку - учителям этих школ предоставили субботу в качестве дополнительного выходного дня, чтобы вы могли уделять больше внимания себе и близким.

Министр пообещал, что в январе следующего года зарплата всех педагогов школ, колледжей и организаций допобразования будет увеличена еще на 25 %.

"Уважаемые коллеги! Вы достойно проявили себя во время пандемии. Многие родители еще раз убедились, насколько ответственной и нелегкой является ваша работа. А дети почувствовали, насколько важен добрый взгляд, теплота и помощь учителя. Я часто посещаю городские и сельские школы и люблю общаться с коллегами. И, видя вашу работу, горящие глаза и любовь к выбранному делу, хочу выразить благодарность за ваше трудолюбие, преданность профессии и самоотдачу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и благополучия! С праздником, уважаемые коллеги! С Днем учителя!" - написал министр.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990658-aymagambetov-obratilsya-k-uchitelyam-kazahstana/