Солнечно, но не жарко: какая погода будет сегодня в крупнейших городах Казахстана

Осень. Иллюстративное фото: AleksandarNakic/Getty Images

Сегодня, 2 октября, в мегаполисах Казахстана осадков не ожидается. Жителей крупнейших городов нашей страны ждет солнечная погода - такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане в воскресенье осадков не будет - жителей столицы ждет солнечная погода, однако возможна переменная облачность. Тем не менее будет прохладно - до +7…+9 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы сегодня также прогнозируется солнечный день, возможна небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +12…+14 градусов. Скорость ветра, как и в столице, будет достигать 2-7 м/с.

В Шымкенте будет заметно теплее - днем ожидается +18…+20 градусов. Скорость ветра на сегодня - 8-13 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с, предупредили жителей города. Осадков не ожидается.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей нескольких регионов Казахстана о заморозках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990636-solnechno-no-ne-zharko-kakaya-pogoda-budet-segodnya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/