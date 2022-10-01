Семилетнего мальчика всю ночь искали почти 300 полицейских в Усть-Каменогорске

Полицейские и найденный ребенок. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В полицию Усть-Каменогорска обратилась женщина, которая сообщила о пропаже своего семилетнего сына. К поискам ребенка были привлечены почти три сотни полицейских. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.

После пропажи семилетнего сына мать обратилась в Управление полиции города Усть-Каменогорска.

Для поисков ребенка по тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа. Отмечается, что стражи порядка обыскали всю прилегающую территорию: скверы, парки, места скопления молодежи, кафе, подъезды жилых домов.

"В поисках пропавшего ребенка было задействовано более 270 сотрудников личного состава УП города Усть-Каменогорск. Мальчика искали всю ночь, отрабатывая версию, что он мог просто заблудиться", – рассказал начальник УП города Усть-Каменогорск Андрей Мулас.

По его словам, ребенка нашли сегодня утром.

"Мальчик был найден майором полиции Максатом Смекеновым и капитаном полиции Сержаном Акпаевым в одном из домов дачного сообщества. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В целости и сохранности он был доставлен домой", – добавил страж порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990603-semiletnego-malchika-vsyu-noch-iskali-pochti-300-politseyskih-v-ust-kamenogorske/