Сотрудницу полиции Караганды сняли с должности после скандального видео в соцсетях

Полицейские. Иллюстративное фото: polisia.kz

Сотрудница административной полиции освобождена от занимаемой должности после скандального видео, на котором запечатлен конфликт между ней и автовладельцем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Информацию об освобождении от занимаемой должности сотрудницы административной полиции подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области. В ведомстве также рассказали подробности произошедшего конфликта.

По данным полиции, скандал между автором видеозаписи и сотрудницей полиции произошел еще 15 сентября. В тот день мужчина управлял автомобилем Тoyota Avensis с иностранным госномером и был остановлен сотрудниками полиции. За транспортным средством автомобилиста числились 40 штрафов на общую сумму около 900 тысяч тенге. Полицейские призвали водителя заплатить штрафы, а последний, в свою очередь, стал отрицать что нарушал ПДД и отказался их оплачивать.

После отказа, по данным пресс-службы ДП, стражи порядка предложили водителю проехать с ними в Управление административной полиции. Там техник предоставила ему видеозаписи с камер фиксации. На записях было установлено, что за рулем управления транспортным средством в момент нарушений находились как сам водитель, так и его супруга.

"Также в страховом полисе на автомашину указаны данные нарушителя и его жены. Доводы сотрудницы полиции вызвали агрессию со стороны водителя. Он громко и нецензурно выражался, в результате ситуация переросла в словесную перепалку, которую он снял на видео.

Данный водитель в тот же день написал заявление с просьбой принять меры к сотруднику административной полиции по факту грубого и нетактичного обращения и разместил видеозапись конфликта во всех пабликах. Руководство ДП Карагандинской области отреагировало на обращение. Сотрудница административной полиции освобождена от занимаемой должности техника", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве добавили, что водитель уже частично оплатил наложенные на него штрафы за нарушения ПДД.

"23 штрафа из 40 на сумму более 536 тысяч тенге были отменены в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Оставшиеся 17 штрафов нарушитель оплатил после посещения административной полиции. Он воспользовался порядком сокращенного производства и выплатил 50% штрафов на 168 тысяч 465 тенге. При этом нарушитель получил полную информацию о имеющихся штрафах и сумме по ним", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автовладелец из Караганды пожаловался на сотрудницу административной полиции, которая якобы пыталась заставить его выплачивать не его штрафы и при этом нецензурно выражалась в его адрес. Водитель опубликовал в соцсетях видеозапись конфликта, разгоревшегося между ним и сотрудницей полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990563-sotrudnitsu-politsii-karagandy-snyali-s-dolzhnosti-posle-skandalnogo-video-v-sotssetyah/