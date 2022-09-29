Штрафы на 1,3 млн тенге “наездил” водитель авто с иностранными номерами в Атырау

Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

Нарушителя ПДД, который "наездил" штрафы на 1,3 млн тенге, выявили стражи порядка в Атырау, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В течение одного дня сотрудники Центра оперативного управления УП Атырау выявили 12 автомобилей с неоплаченными штрафами в размере около 3,5 млн тенге.

Как отметили в ведомстве, через поисковую систему Interceptor выявили и направили сотрудникам патрульной полиции автомобили Mercedes Benz с госномерами Армении, с 48 неоплаченными штрафами на сумму свыше 1,3 млн тенге.

Также был выявлен автомобиль марки Lexus с грузинской регистрацией, у которого имелись штрафы на 667,7 тыс. тенге.

Эти авто и были остановлены сотрудниками патрульной полиции и припаркованы на специальной стоянке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990231-shtrafy-na-13-mln-tenge-naezdil-voditel-avto-s-inostrannymi-nomerami-v-atyrau/