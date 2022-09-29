Пропавшую молодую женщину нашли мертвой в Костанае

Мост в Костанае. Фото: ДП Костанайской области

В Костанае найдено тело пропавшей 35-летней женщины, которая числилась в розыске с 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

C заявлением в полицию о пропаже супруги обратился муж. По данному факту стражи порядка начали розыскные мероприятия.

"Сегодня в 08.25 часов на пульт "102" поступило сообщение, что в районе Большого моста в реке, возможно, находится тело женщины.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Информация о том, что погибшая - это и есть пропавшая женщина, была подтверждена", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. Обстоятельства гибели молодой жительницы города выясняются в рамках досудебного расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990219-propavshuyu-moloduyu-zhenschinu-nashli-mertvoy-v-kostanae/