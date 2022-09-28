Автобус перевернули на границе Казахстана и России. Несколько маршрутов отменены

Наружное зеркало автобуса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральск временно не будут ездить автобусы из двух российских городов – Самары и Тольятти. На такие меры российские перевозчики идут из соображений безопасности, пишет "Мой город".

По данным издания, с завтрашнего дня приостанавливается автобусное сообщение между Самарой и Уральском. Не будут ходить и рейсовые автобусы из Тольятти в Уральск.

Эту информацию подтвердили в автобусном парке.

Как рассказал начальник автовокзала Талгат Бисекенов, им позвонили коллеги из России и сообщили, что для безопасности самих пассажиров они приостанавливают автобусное сообщение из Самары и Тольятти в Уральск. Связано это с ситуацией на границе.

"Как нам рассказали коллеги, неизвестные перевернули один из их автобусов, водителям угрожают, поэтому в целях безопасности самих же пассажиров сообщение приостанавливается. Мы в свою очередь также приостанавливаем сообщение, но пока только на один день – 29 сентября, и только в Самару и Тольятти. В Саратов и Оренбург автобусы ходят в прежнем режиме", – рассказал Талгат Бисекенов.

Завтра, по словам начальника автовокзала, на место с российской стороны выедет комиссия.

Издание пишет, что ситуация на границе ухудшается. Поток автотранспорта не уменьшается: автомобили закрыли уже и встречную полосу, и нейтральную территорию – поэтому очереди возникли и на казахстанских постах на выезд из страны.

Вчера, 27 сентября, на посту "Сырым" была зафиксирована очередь из большегрузов протяженностью в семь километров.

В очередях с российской стороны стоят и казахстанцы, которые из-за очередей на границе не могут вернуться домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990124-avtobus-perevernuli-na-granitse-kazahstana-i-rossii-neskolko-marshrutov-otmeneny/