Горячую воду отключат в одном из районов Алматы в четверг

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Завтра, 29 сентября, в некоторых зданиях Жетысуского района города Алматы будет отключена горячая вода, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Сообщается, что 29 сентября 2022 года с 9 часов утра до 8 часов вечера горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района города Алматы в микрорайонах Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4 и Кокмайса.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения реконструкционных работ.

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили представители компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990069-goryachuyu-vodu-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty-v-chetverg/