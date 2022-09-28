Нарушения в казино на миллиарды тенге выявили в Алматинской области

Крупье в казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Прокуратура Алматинской области провела проверку деятельности игорных заведений, расположенных на территории Капшагайского водохранилища. В результате выявлены многочисленные нарушения, передает официальный сайт ведомства.

Проверкой был охвачен период с 2019 года по настоящее время, по результатам выявлены многочисленные нарушения.

"Казино и игорные заведения, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на миллиарды тенге.

В настоящее время по требованию прокуратуры налоговики проводят внеплановые проверки, по результатам которых будет установлена окончательная сумма уклонения", - отметили в надзорном органе.

Также, по данным прокуратуры, во всех залах игровых автоматов выявлено несоответствие обязательного процента выигрыша клиентов, который должен быть не менее 95%, то есть заведение должно было получать не более 5%.

На деле, пояснили в ведомстве, процент выигрыша посетителей в отдельных залах игровых автоматов составлял 25%, 30% и 51%.

"В результате указанных действий сверхдоход игорных заведений составил более 2,6 млрд тенге, эти средства должны были составлять выигрыш клиентов заведений.

Сейчас Комитетом индустрии туризма по нашему требованию проводится работа по привлечению заведений к административной ответственности по статье 445 КоАП РК. Санкцией данной статьи предусмотрена конфискация дохода и приостановление действия лицензии", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

Кроме того, в работе одного из зала игровых автоматов выявлено функционирование интернет-казино, деятельность которых запрещена на территории Казахстана. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.307 ч.3 п.2 УК.

Выявлены нарушения и в сфере игорного бизнеса, трудового законодательства, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990052-narusheniya-v-kazino-na-milliardy-tenge-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti/