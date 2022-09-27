Дождь и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана

Пешеходный переход. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Актуальный прогноз погоды на вторник, 27 сентября, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет" - астанчан предупреждают о непогоде, в Алматы и Шымкенте немного похолодает.

Похолодание прогнозируют синоптики в Астане - сегодня в столице ожидается дождь, столбики термометров покажут +9...+11 градусов с дальнейшим понижением температуры. Ожидается также усиление ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы и Шымкенте пока сохраняется теплая погода, хотя температура воздуха и опустится ниже, чем в предыдущие дни. Так, в южной столице столбики термометров покажут +24...+26 градусов, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. В третьем мегаполисе ожидается +23...+25 градусов и усиление ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989703-dozhd-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/