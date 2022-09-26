Конференция Digital Wave прошла в Алматы

Digital Wave. Фото: организаторы

22 сентября в южной столице впервые прошла конференция Digital Wave, предназначенная для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии различных направлений, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятие было организовано Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией (ЦАРА).

"Эта первая конференция, которая посвящена исключительно digital-коммуникациям. Обсудить все самые важные вопросы собрались лучшие эксперты индустрии и действующие профессионалы", — сказала Анна Тютькова, исполнительный директор ЦАРА.

"Очень важно сейчас отслеживать, как меняется ландшафтный и коммуникационный фон, чтобы понять, куда идет рынок, что необходимо сегодня делать. Как меняет digital и как мы отвечаем на современные вызовы, что происходит у нас с точки зрения контента. Ранее мы многое серфили из России и Украины, а какие сейчас у нас есть ответы. Как происходит эволюция digital", — заметил Сергей Правда, руководитель медиа и онлайн коммуникаций RG Brands.

Конференция состояла из 8 панелей, во время которых участники обсудили такие насущные для отрасли вопросы как: "Как сделать выбор технологических решений в digital прозрачнее", "Перспективы инфлюенс-маркетинга в Казахстане", "Завтра агентского бизнеса - эволюция или революция?", "Новые профессии и компетенции digital-маркетинга - чему, где и как учиться?" и другие.

На мероприятии выступили 29 спикеров из четырех стран (Казахстана, Украины, Беларуси, России) - одни из самых компетентных digital-специалистов рекламной индустрии.

Конференция вызвала огромный интерес, офлайн ее посетили около 200 человек, онлайн-трансляция прошла на 10 охватных площадках Казнета.

На Digital Wave были озвучены данные по медиа-рекламному digital-рынку Казахстана. В 2021 году он оценивался в 28,8 млрд тенге. В первом полугодии 2022 доля digital от общего объема рекламы составила 42%. Прирост за первые шесть месяцев этого года по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 1%. При этом digital стал чуть ли не единственным медиа, которое показало положительную динамику (еще в плюсе наружная реклама).

При этом эксперты отметили, что необходима модернизация методологии оценки рынка, что позволит сделать его более прозрачным, а значит, более привлекательным для рекламодателей, и призвали всех игроков проявить активность и предоставить свои данные.

На конференции также было озвучено, что в рамках ЦАРА создан комитет по оценке digital-рынка, его возглавила основательница AMS Agency Марина Колесникова.

Также стало известно, что в Казахстане активно пользуются соцсетями 12 млн человек, это - 63,5% населения. При этом 98,9% пользователей заходят в социальные сети через мобильные устройства. Из 12 млн человек, которые сидят в соцсетях, 7-8 млн - казахоязычные.

Digital Wave. Фото: организаторы

По данным FB, аудитория рекламы в IG составляет 11 млн человек, а потенциальная аудитория рекламы достигает 78,7% всего населения страны, из которых 58,1% женщины, 41,9% мужчины.

Участники конференции пришли к выводу, что необходимо поддерживать и развивать тренд локализма – создавать локальные маркетинговые продукты, вкладывать деньги в локальные медиа, а не в глобальные площадки типа Google и Meta.

И отметили, что Казахстан становится хабом в Евразийском пространстве. За счет появления новых игроков и специалистов, в том числе, из Украины и России, возросла конкуренция на рынке, что положительно сказывается на качестве и идет только на пользу индустрии.

Также эксперты рассказали о том, как правильно интегрировать инструменты digital в общую медиастратегию для достижения максимального эффекта за счет синергии всех каналов коммуникации и сошлись во мнении, что для развития единого планирования необходимы такие условия, как широкий выбор форматов размещения, создание единого измерителя и различных форматов закупки.

Профессионалы обсудили эффективность технологических решений, многие из которых уже есть на рынке и дали рекомендации по их сравнению и выбору, а также рассказали о новых возможностях, которые в ближайшее время станут доступны в Казахстане.

Представители агентств пришли к выводу, что у агентского бизнеса есть будущее в сфере digital при условии инвестиции ресурсов в инновации, разработку уникальных продуктов и развитие команды.

Наряду с этим специалисты заявили о большом кадровом «голоде», рассказали о том, какие специалисты наиболее востребованы и как можно получить необходимые компетенции.

Последняя сессия была посвящена свежим кейсам в различных направлениях digital-коммуникаций, которые на практике продемонстрировали возможности digital-инструментов.

Участники конференции отметили актуальность всех предложенных тем, открытость обсуждений и единство индустрии в понимании необходимости совместного развития и решения текущих вопросов.

А в завершение было озвучено, что Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация (ЦАРА) планирует проводить Digital Wave ежегодно.

Официальные партнеры конференции Digital Wave: ForteBank, RG brands и Qamalladin Media.

Партнеры Digital Wave: TV Media Digital Sail, AMDG, Samsung Electronics Central Eurasia и AMIHUB.

Информационные партнеры Digital Wave: Tribune.kz, NUR.KZ, Caravan.kz, BIZ Media, Kapital.kz, Optimism.kz, Exclusive.kz, zakon.kz, tengrinews.kz, PROFIT.kz, Arbat Media, Аlmaty.tv и Stan.kz.

Креативные партнеры Digital Wave: Wunder Digital и Мобильная Рекламная Платформа BYYD.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989646-konferentsiya-digital-wave-proshla-v-almaty/