Опрос NUR.KZ: будете ли вы делать прививку от гриппа в этом году?

Грипп. Иллюстративное фото: pixabay.com

Впереди сезон простуд и болезней, который уже очень скоро стартует в Казахстане. Несмотря на то, что процент зараженных коронавирусом низкий, остались и другие вирусные заболевания, передает корреспондент NUR.KZ.

Регулярно система здравоохранения в Казахстане проводит вакцинацию от гриппа в начале осени. До начала сезона простудных заболеваний от вакцинации должно пройти 3-4 недели. Эффект от прививки при этом сохранится примерно на 12 месяцев, поэтому ее проводят каждый год.

Мы решили поинтересоваться у читателей NUR.KZ, будете ли вы делать прививку от гриппа в этом году?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989606-opros-nurkz-budete-li-vy-delat-privivku-ot-grippa-v-etom-godu/