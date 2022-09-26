Ревнивый муж заставлял жену ходить в железном нижнем белье на юге Казахстана

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области произошел шокирующий случай. Очень ревнивый муж заставлял свою жену носить железное нижнее белье из проволоки. Об этом сообщил заведующий сектором службы социально-психологического обеспечения Сарыагашского района Марат Тарактиев, передает Otyrar.kz.

По его словам, житель Туркестанской области настолько не доверял своей супруге, что не только избивал ее, но и соорудил для нее нижнее белье из железной проволоки.

Носить его он заставлял жену, когда она работала в ночную смену. После прихода с дежурства сам снимал и проверял ее на верность.

Как отметил Марат Тарактиев, это не единственная шокирующая история в Сарыагашском районе.

С начала года 88 местных жителей заявили, что подвергались домашнему насилию. Они обратились за помощью в кризисный центр. Из них 74 женщины и 14 мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989562-revnivyy-muzh-zastavlyal-zhenu-hodit-v-zheleznom-nizhnem-bele-na-yuge-kazahstana/