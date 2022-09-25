Ливень, град и мокрый снег: похолодание прогнозируют синоптики почти во всем Казахстане
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Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Казахстане. На понедельник, 26 сентября, почти во всей стране объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
В столице и Шымкенте завтра утром и днем ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности и сильного ветра объявлено в Абайской, Жетысуской, Кызылординской и Атырауской областях.
Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Улытауской и Карагандинской областях.
В Костанайской области, помимо дождя, синоптики прогнозируют и град, а Северо-Казахстанской обещают ливни и дожди с переходом в мокрый снег.
Жителей Мангистауской и Туркестанской областей метеорологи предупреждают о грядущей пыльной буре.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989505-liven-grad-i-mokryy-sneg-poholodanie-prognoziruyut-sinoptiki-pochti-vo-vsem-kazahstane/