Ливень, град и мокрый снег: похолодание прогнозируют синоптики почти во всем Казахстане

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Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Казахстане. На понедельник, 26 сентября, почти во всей стране объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

В столице и Шымкенте завтра утром и днем ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности и сильного ветра объявлено в Абайской, Жетысуской, Кызылординской и Атырауской областях.

Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Улытауской и Карагандинской областях.

В Костанайской области, помимо дождя, синоптики прогнозируют и град, а Северо-Казахстанской обещают ливни и дожди с переходом в мокрый снег.

Жителей Мангистауской и Туркестанской областей метеорологи предупреждают о грядущей пыльной буре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989505-liven-grad-i-mokryy-sneg-poholodanie-prognoziruyut-sinoptiki-pochti-vo-vsem-kazahstane/