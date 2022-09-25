Скончавшийся участник "Алматы марафона" оказался директором "Самрук Энерго" и QazaqGaz

Рустем Садыков. Фото: t.me/samrukazynaofficial

Сегодня в Алматы скончался участник марафона. Как сообщает официальный Telegram-канал АО "Самрук-Казына", скончавшийся - Рустем Садыков, независимый директор "Самрук Энерго" и QazaqGaz.

Рустему Садыкову было 47 лет.

Коллектив фонда "Самрук-Қазына" выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося.

"Рустем Галимович прошел успешный трудовой путь, был высокообразованным блестящим профессионалом, имел опыт работы в международных компаниях. В памяти коллег он навсегда останется уверенным в себе лидером и преданным делу сотрудником. Нам всем будет его очень не хватать", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сегодня утром на финише "Алматы марафона" скончался 47-летний мужчина. Дежурившие на мероприятии медики пытались реанимировать его, но мужчина умер в машине скорой помощи.

тогда же сообщалось, что для участия в марафоне Рустем Садыков приехал в Алматы из Астаны. Организаторы мероприятия пообещали помочь близким с транспортировкой тела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989499-skonchavshiysya-uchastnik-almaty-marafona-okazalsya-direktorom-samruk-energo-i-qazaqgaz/