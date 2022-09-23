Восемь учебных заведений "заминировали" в Актобе

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: ДП СКО

Сегодня утром на электронную почту департамента полиции Актюбинской области пришло письмо о взрывных устройствах в восьми учебных заведениях города. Все они были проверены кинологами и саперами, передает сайт телеканала КТК.

В Актобе второй раз за неделю лжетеррорист срывает уроки в школах. Сегодня утром на электронный адрес департамента полиции пришло сообщение о заложенных бомбах. Аноним утверждал, будто заминировано сразу восемь учебных заведений. На место тут же выехали все экстренные службы. А перепуганным родителям пришлось отпрашиваться с работы, чтобы забрать детей домой.

В одной из школ уже не в первый раз приходится эвакуировать детей и педагогов из-за сообщения о взрывном устройстве. Родители такое терпеть уже не в силах и требуют найти злоумышленника. Днем ранее бомбы искали в трех других школах Актобе. Но и тогда, и сегодня никаких опасных предметов саперы не нашли.

Кто пугает горожан, до сих пор неизвестно. Правоохранительным органам еще ни разу не удалось найти авторов сообщений. Непонятно, и какую цель они преследуют. Если личность шутника все-таки установят, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

"Кинологами и саперами был проведен осмотр зданий и прилегающей территории учебных заведений, взрывного устройства не обнаружено. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица", - сообщили в актюбинской полиции.

Источник: телеканал КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989401-vosem-uchebnyh-zavedeniy-zaminirovali-v-aktobe/