Личные данные казахстанцев пытались украсть аферисты, обещая 90 тыс. тенге соцвыплат
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Мошенники, прикрываясь фондом "Қазақстан халқына", пытались заполучить личные данные казахстанцев – медикам, научным сотрудникам и педагогам якобы полагались социальные выплаты, но, чтобы их получить, нужно было заполнить анкету, сообщает StopFake.kz.
В Сети появился сайт, якобы принадлежащий общественному социальному фонду "Қазақстан халқына". На нем медикам, научным сотрудникам и педагогам предлагается получить якобы соцвыплаты в размере 90 000 тенге. Для этого необходимо оставить свои данные на сайте.
Тем не менее, на официальном сайте фонда уже размещено предупреждение о мошенниках.
"Фонд "Қазақстан халқына" не назначает гарантированные социальные выплаты сотрудникам бюджетных организаций. Просим не передавать личную информацию мошенникам. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей для кражи личных персональных данных.
Ни в коем случае не регистрируйтесь и не вводите свои личные данные! ОФ "Қазақстан халқына" не несет ответственности за последствия данных действий", – говорится в заявлении организации.
Также фактчекеры обращают внимание на то, что сайт, где говорится о выплатах, имеет домен ".com". Это значит, что портал находится вне казахстанской доменной зоны.
При этом настоящий официальный сайт фонда имеет домен ".kz".
"Кроме того, на поддельной платформе нет совершенно никакой информации о самом фонде, так же как и разделов с новостями, программами фонда, руководством по подаче заявки и прочей информацией, напрямую касающейся деятельности организации", – подчеркнули специалисты.
Отмечается, все приведенные доводы указывают на то, что информация о выплатах для бюджетных работников в размере 90 000 тенге – обман.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989390-lichnye-dannye-kazahstantsev-pytalis-ukrast-aferisty-obeschaya-90-tys-tenge-sotsvyplat/